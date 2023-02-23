Dolar
18.87
Euro
20.00
Altın
1,820.56
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
23,884.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor

Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, şebeke suyu temini, ilaçlama, WC ve duş hizmetleri, sahipsiz kalan hayvanlar ile sokak hayvanlarının bakımı ve gıda güvenliği çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Cihan Okur   | 23.02.2023
Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor

Hatay

Masatlı, Antakya ve Defne ilçelerine su temin eden su arıtma tesisinde çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tesisin deprem sonrası durumu ve faal hale geliş sürecindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Masatlı, bu alandaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti.

Antakya'ya su temin eden 5 bin ve 10 bin ton kapasiteli ana depolara gelen hatların arızalarının giderilmesinin ardından, bazı alanlara şebekeye su verilmeye başlandığını aktardı.

Hatay genelinde koordine ettiği çevre temizliği çalışmalarının devam ettiğini anlatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay'da salgın hastalıklarla mücadele etmek ve şehirde hijyen sağlanması için ilaçlama faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz gece, gündüz çalışıyor. Çevre temizliği en hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi, bu alandaki çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak şehrin geneline şebeke suyunu vermek istiyoruz. Hatay ve depremden etkilenen diğer İllerimizi tekrar ihya etmek için çalışmaları gayretle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz canhıraş bir şekilde çalışıyor, bundan vatandaşlarımız emin olsun. Devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu felaketin yaralarını en kısa sürede saracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da görevli AFAD ekipleri askeri uçaklarla İstanbul'a geldi
Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor
YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
Niğde Belediyesi, Adıyaman'da mobil ünitelerle depremzedelerin yaralarını sarıyor

Benzer haberler

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor

Deprem bölgesindeki sanayi yapılarının hasarları incelenecek

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldi

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldi
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet