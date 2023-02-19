Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,693.40
BTC/USDT
24,602.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi. VTR
logo
Dünya, Asrın felaketi

Hatay'da çalışmalara katılan Boşnak kardeşler: Türk halkı felakette bile ne kadar misafirperver olduklarını gösterdiler

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Boşnak kardeşler, Türk halkının dayanıklılığına hayran kaldıklarını belirtti.

Kemal Zorlak, Ahmet Nurduhan   | 19.02.2023
Hatay'da çalışmalara katılan Boşnak kardeşler: Türk halkı felakette bile ne kadar misafirperver olduklarını gösterdiler Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Bosna Hersek'ten Türkiye'deki deprem bölgesine giden 234 kişilik arama kurtarma ekibi içerisinde yer alan; anneleri bir, babaları ayrı Adi Vrabac ve Omer Semic kardeşler, Türkiye'de geçirdikleri günleri AA muhabirine anlattı.

Arama kurtarma çalışmalarında bölgedeki enkazlardan 26 kişiyi sağ çıkartıp Bosna Hersek'in gurur kaynağı olan ekibin üyesi Vrabac, ilk olarak Adana'ya ve oradan da helikopterle Hatay'a gittiklerini söyledi. Vrabac, "Yıkılmış bir bölgeye gideceğimizi biliyorduk ancak felaketin oranının ne kadar büyük olduğunu görünce hepimizin dili tutuldu." diye konuştu.

Vrabac, Hatay'a iner inmez enkazların bulunduğu alana gidip çalışmalara başladıklarını belirterek "O felaketi aktarabilecek ne bir resim ne de bir video var. Siren seslerinin bitmediği bir şehirden geçiyorsunuz ve yanı başınızda araçların oluşturduğu uzun bir kuyruk bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki enkazları gördüğünde, maddiyatın hiçbir öneminin olmadığını anladığını dile getiren Vrabac, "Kelimenin tam anlamıyla hayatları boyunca elde ettikleri şeylerin içinde bulunduğu dolapların altına sıkışmış insanlar bulduk. Açılmamış nevresim ve yemek takımlarıyla karşılaştık. Ancak o durumda kimse 'Altınımı, eşyamı buldunuz mu?' diye sormadı herkes 'Kardeşimi, babamı, anne mi buldunuz mu?' diye soruyordu." dedi.

Vrabac, hayatının sonuna kadar unutmayacağı bir olayı, şu ifadelerle anlattı:

"13 katlı bir binanın enkazında çalışıyorduk. Cansız bedenleri çıkarmaya başladık ve iki dakika içerisinde, baba ve kızına ait olduğunu düşündüğümüz cansız bedenleri çıkardık. Sonrasında bir anne ve iki çocuğunun cansız bedenini enkazdan çıkardık."

"Türk halkını tarif edecek kelime bulamıyorum"

Türk halkının dayanışma içerisindeki birlikteliğine hayran kaldıklarını ifade eden Vrabac, "Türk halkını tarif edecek kelime bulamıyorum. Bu felakette bile ne kadar misafirperver ve dayanıklı olduklarını gösterdiler. Her kelimesiyle söylediklerimin arkasındayım." diye konuştu.

Vrabac, kayıpları olmasına rağmen Türk halkının ellerindekiyle yetindiğinin altını çizerken Türkiye'nin, içerisinde bulunduğu durumdan en kısa zamanda ve en iyi şekilde çıkacağına inandığını dile getirdi.

Hatay'da kardeşiyle farklı bir enkaz bölgesinde çalıştıklarına dikkati çeken Vrabac, kardeşi Omer'in 14 Şubat'ta doğum günü olduğunu ve sadece bu vesileyle konuştuklarını kaydetti.

Vrabac, 'Kardeşimi tabii ki merak ediyordum. Ağabey olarak kendimi hem sorumlu hissediyor hem de ikimiz de çalışmalarda bulunduğumuz için gurur duyuyordum." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarına verdikleri destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vrabac, "Sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ancak daha fazlasını yapabilseydik çok daha mutlu olurduk." dedi.

"Bazı sahneler hayatımızın sonuna kadar gözümüzün önünden gitmeyecek"

25 yaşındaki Semic de 70 yaşındaki bir erkeği enkazdan çıkardıklarını anlatarak "O an, tüm ekip için çok özel ve mutlu edici bir an oldu. Bu, Hatay'a ilk geldiğimizde gördüklerimiz karşısında düşen moralimizi yükseltti." diye konuştu.

Semic, dinlenmek için kamp alanına geldiklerinde İskenderun'da bir enkazda 8 kişiye ait hayat işaretlerine ulaşıldığını duyduklarını, hemen olay yerine gittiklerini ve Allah'a, enkaz altındaki insanlara güç vermesi için dua ettiklerini söyledi.

"Allah'a şükür ilk olarak 6 kişiyi, ardından da kalan 2 kişiyi sağ çıkardık." ifadesini kullanan Semic, o an duydukları hissin inanılmaz olduğunu vurguladı.

Semic, bir beton blok kaldırıldığında, altından çıkan elin, kendi ellerini tuttuğu anı asla unutmayacağını; orada bulunan herkesin bu duruma ağladığını belirterek enkazlardan insanları sağ çıkardıkça üzüntü ve yorgunluklarını geride bıraktıklarını kaydetti.

Çalışmaları sırasında bir enkazda baba, anne ve kızlarını birbirlerine sarılmış halde ölü bulduklarını ifade eden Semic, "Sanırım bütün ekip o anı asla unutamayacak. Buna benzer birkaç sahneyle daha karşılaştık. Bir binada baba ve kucağında uzanmış çocuğunun cesedini bulduk. Bazı sahneler hayatımızın sonuna kadar gözümüzün önünden gitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı
Avrupalılar "gönül köprüsü" ile Malatyalı depremzedelere el uzatıyor
Erciş'e gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci yurdunda misafir ediliyor
Bakan Akar: 'Sınırlardan sığınmacı akını' iddiaları tamamen gerçek dışıdır
Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da kuracağı konteyner kentin altyapısını tamamlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da kuracağı konteyner kentin altyapısını tamamlıyor

Hatay'da çalışmalara katılan Boşnak kardeşler: Türk halkı felakette bile ne kadar misafirperver olduklarını gösterdiler

Ligden çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

THY deprem bölgesinden 256 bin 754 kişiyi tahliye etti

THY deprem bölgesinden 256 bin 754 kişiyi tahliye etti
Çocuklarını evden çıkarırken enkazda kalan depremzedenin tedavisi Edirne'de sürüyor

Çocuklarını evden çıkarırken enkazda kalan depremzedenin tedavisi Edirne'de sürüyor
Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan 70 kişilik Bosna Hersek ekibi ülkelerine döndü

Deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan 70 kişilik Bosna Hersek ekibi ülkelerine döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet