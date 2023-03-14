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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay Valiliği, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının Defne ilçesinde süreceğini bildirdi.

Sezgin Pancar  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Hatay'da bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar, Harbiye Mahallesi'nde devam edecek.

Bu kapsamda, Pazar, Şeyh Yusuf Hekim ve 4814 sokaklardaki 3 binanın enkazı kaldırılacak.

Pazar, Erler, Aşık Veysel, Ahmet Ayık, Şeyh Yusuf Hekim, Şehit Nizamettin Daşkapan, Çetin Emeç, Turhan Emeksiz ve 4805 sokaklarda da acil yıkılacak binalarda çalışma yürütülecek.

Bina sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecek.

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