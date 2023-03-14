Hatay'da bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Hatay Valiliği, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının Defne ilçesinde süreceğini bildirdi.
Hatay
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar, Harbiye Mahallesi'nde devam edecek.
Bu kapsamda, Pazar, Şeyh Yusuf Hekim ve 4814 sokaklardaki 3 binanın enkazı kaldırılacak.
Pazar, Erler, Aşık Veysel, Ahmet Ayık, Şeyh Yusuf Hekim, Şehit Nizamettin Daşkapan, Çetin Emeç, Turhan Emeksiz ve 4805 sokaklarda da acil yıkılacak binalarda çalışma yürütülecek.
Bina sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.