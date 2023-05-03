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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 48 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ramazan Kaya  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler 48 mahallede hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen bölgelere götürüyor.

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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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