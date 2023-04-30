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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 66 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Salim Taş  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları da kamyonlara yükleyerek belirlenen alanlara götürdü.

Bazı vatandaşlar da enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde bekledi.

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