Dolar
19.45
Euro
21.36
Altın
1,984.01
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,717.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de TÜRKPA 12. Genel Kurulunun açılış konuşmasını gerçekleştiriyor Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trambüs seferlerinin başlaması programında konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 82 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Lale Köklü Karagöz  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, hasarlı binaların yıkımı ekipler tarafından 82 mahallede sürdürülüyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
EGM, mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin yabancı ziyaretçi ağırladı
Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesi 57,6 milyar lira
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Konteyner kentin "Pamuk prensesi" depremzede miniklere oyunlarla moral oluyor

Konteyner kentin "Pamuk prensesi" depremzede miniklere oyunlarla moral oluyor

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Pazarcık'taki konteyner kent depremzedelerle doldu

İslahiye'de afetzedelerin konteynerlere geçişi büyük ölçüde tamamlandı

İslahiye'de afetzedelerin konteynerlere geçişi büyük ölçüde tamamlandı
Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi

Kırlangıçların Çağlayancerit'te kayalara yaptıkları yuvalar depremde zarar görmedi
Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesinden depremzede hayvanlar için özel "destek hattı"

Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesinden depremzede hayvanlar için özel "destek hattı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet