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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Salim Taş, Behçet Alkan  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Çalışmalar Antakya'daki Narlıca, Maşuklu, Açıkdere, Akcurun, Kuruyer, Mansurlu, Gökçegöz, Fevzi Çakmak, Şehitler, Haraparası, Küçükdalyan, Orhanlı, Hacı Ömer Alpagot, Kışlasaray, Güllübahçe, Ulucami, Zenginler, Emek, Ürgen Paşa, Gazi, Cumhuriyet, Altınçay, Akevler, Cebrail, Esenlik, Aksaray, Kuzeytepe, Odabaşı, Akasya, Serinyol, Ovakent, Dikmece, Uzunalıç, Karaali, Güzelburç, Akçova, Derince, Büyükdalyan, Anayazı, Yeşilova, Avsuyu, Bohşin, Melekli, Bozüyük, Tanışma, Üzümdalı, Arpahan, Yeni Sokak ile Defne ilçesindeki Harbiye, Balıklıdere, Büyükçat, Özbek, Sinanlı, Karşıyaka, Aknehir, Dursunlu, Sümerler, Değirmenyolu, Tavla, Çekmece, Turunçlu, Akdeniz ve Subaşı mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapıldığı alanlarda önlem alırken bazı ev sahipleri çalışmaları takip ediyor.

İskenderun ilçesinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi.

Mustafa Kemal, Sakarya, Barbaros, Modernevler, Numune, Hürriyet, Piri Reis ve Gürsel mahallelerinde enkaz kaldırma çalışması yapan ekipler, çıkan molozların iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek ilçe dışında belirlenen alanlara taşınmasını sağladı.

Oluşan yoğun toz bulutuna karşı enkaz alanları vidanjörle sulandı.

Öte yandan, yıkılan binaların enkazında hurdaya dönen araçlar, sahiplerine teslim edilmek üzere polis kontrolündeki parklarda bekletiliyor.

Araçlarını tespit eden afetzedeler evraklarını tamamlamaları halinde taşıtlarını alandan alıyor.

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