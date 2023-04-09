Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor
Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde, hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede sürüyor.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken, molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.
Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye araçları enkazı ve molozları ıslatıyor.
Bazı depremzedeler de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.