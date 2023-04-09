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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde, hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede sürüyor.

Erdal Türkoğlu  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken, molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye araçları enkazı ve molozları ıslatıyor.

Bazı depremzedeler de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.

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