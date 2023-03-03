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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 3 mahallede sürecek

Hatay Valiliği, acil olan binaların yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 3 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Sezgin Pancar   | 03.03.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 3 mahallede sürecek

Hatay

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların yarın Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamında, Cebrail ve General Şükrü Kanatlı mahallelerinin de bir kısmında sürdürüleceği aktarıldı.

Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan ve yıkık binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarını yapılacağına yer verilen açıklamada, bina sakinlerini istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

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