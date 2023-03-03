Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 3 mahallede sürecek
Hatay Valiliği, acil olan binaların yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 3 mahallede devam edeceğini bildirdi.
Hatay
Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmaların yarın Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamında, Cebrail ve General Şükrü Kanatlı mahallelerinin de bir kısmında sürdürüleceği aktarıldı.
Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan ve yıkık binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarını yapılacağına yer verilen açıklamada, bina sakinlerini istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.