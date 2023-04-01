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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede sürdü

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede devam etti.

Erdal Türkoğlu  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede sürdü Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken, molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürüldü.

Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye ve arazözler enkazı ıslattı.

Bazı bina sakinleri de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bekledi.


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