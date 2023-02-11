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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da Alman ve Avusturyalı yardım kuruluşları çalışmalarına devam ediyor

Hatay'da, güvenlik endişesiyle faaliyetlerini askıya aldıkları belirtilen Alman ve Avusturyalı yardım kuruluşlarının çalışmalarını sorunsuz sürdürdüğü bildirildi.

Hüseyin Yıldız   | 11.02.2023
Hatay'da Alman ve Avusturyalı yardım kuruluşları çalışmalarına devam ediyor

Hatay

Vali Rahmi Doğan, AA muhabirine, bazı uluslararası sitelerde Alman ve Avusturyalı yardım ekiplerinin güvenlik endişesiyle faaliyetlerini askıya aldıklarına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kentte bir silah sesi duyulması üzerine yabancı ekiplerin endişelerini bildirdiğini aktaran Doğan, "Bunun üzerine hepsinin ekibinin başına güvenlik verdik. Ekiplerin güvenlik sorunu yok. Faaliyetlerine devam ediyorlar. Jandarma ve emniyet güçlerini yanlarına verdik. Hatay'da çok sayıda ülkeden kurtarma ve yardım ekibi var, hepsi çalışmalarına devam ediyor. 43 Ülkeden ilimize gelen kurtarma ekipleri var." ifadelerini kullandı.

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