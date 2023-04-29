Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay yolcularını açıklıyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da afetzede esnaf müşterilerini prefabrik çarşılarda karşılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, iş yeri hasar alan 1184 esnaf prefabrik iş yerlerinde ticari hayatını sürdürüyor.

Erdal Türkoğlu, Salim Taş  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Hatay'da afetzede esnaf müşterilerini prefabrik çarşılarda karşılıyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Antakya ve Defne ilçelerinde iş yeri yıkılan ve hasar alan esnaf için prefabrik çarşılar oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Deprem felaketinden hemen sonra 49 alanda başlayan prefabrik yapımında, tamamlanan 1184 iş yeri esnafa teslim edildi. Kurayla 1891 esnafın yerinin belirlendiği kentte, 2 bin 175 iş yerinin de altyapısı tamamlandı. Yapımı tamamlanan iş yerleri peyderpey esnafa teslim ediliyor.

İş yerine kavuşan esnaf da ticari hayata dönmenin buruk mutluluğunu yaşıyor.

Antakya'daki Kuzeytepe prefabrik çarşısında yöresel ürün ve baharat satışı yapan Cuma Bigür, AA muhabirine, depremde Kapalı Çarşı'daki iş yerinin ağır hasar aldığını anlattı.

Depremin ardından yaptığı müracaat üzerine yeni iş yerine kavuştuğunu aktaran Bigür, şöyle devam etti:

"Devletimiz de sağ olsun bir müracaat kapısı açtı. 20 gün önceki kura çekimi sonucunda, hiç beklemediğim şekilde bana da çıktı. İşlerimi kaldığım yerden devam ettirmek istemiştim. İş yerimdeki eşyamı da kurtarabildim çok şükür. Burada bir düzen oturttum. Satışımız şu an ağırlıklı olarak şehir dışına oluyor. Sağ olsun şehir dışındaki vatandaşlarımız da alışveriş yaparak daha çok destek verdiler. Bu iş yeri bizim için çok iyi oldu. Emeği geçen herkesten ve devletimizden Allah razı olsun."

"Yeniden ekmeğimizi kazanmamızı sağlayanlara teşekkür ediyorum"

Aynı çarşıda kebapçılık yapan Aydın Öz de Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerinin depremde yıkıldığını söyledi.

İki hafta sonra yol kenarındaki bir kulübede tekrar işe başladıklarını anlatan Öz, "Prefabrik çarşı kurulacağını tahmin etmemiştik. Duyunca başvuru yaptık. Kura sonrasında da bize burası verildi. Projede emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizi yeniden hayatta tutan ve ekmeğimizi kazanmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Burada soğuk mezelerin yanı sıra kıyma, kuşbaşı ve ciğer gibi dürümleri müşterilerimize sunuyoruz. Bir restorana girdiğinizde aradığınız ne varsa burada da çıkıyor." diye konuştu.

"Şehrimizin ayağa kalkması için tekrar işimize başladık"

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde kurulan prefabrik çarşıda unlu mamul satışı yapan Mehtap Gümüş de depremde çarşı merkezindeki iş yerinin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Kura çekimiyle kendisine de çarşıdan bir yer verildiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"10 gün önce işimizi yeniden açtık. Biz de şehrimizin yeniden ayağa kalkması için tekrar işimize başladık. Şehrimize ve tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Çarşının kurulması çok iyi oldu. Esnafımız daha tamamen gelmedi ama geliyorlar, şehrimizin toparlanması adına da çok önemli bir adım. Çarşımıza herkesi bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Ankara merkezli 15 ilde FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyon
İzmir'de sitede çıkan yangınla ilgili deliller toplanacak
Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi

Benzer haberler

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 58 bin 597'si okuluna döndü

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 58 bin 597'si okuluna döndü

Adıyaman'daki konteyner kentlere 24 bin depremzede yerleştirildi

Hatay'da afetzede esnaf müşterilerini prefabrik çarşılarda karşılıyor

Hataylı marangoz ustası atölyesindeki atıkları maket arabaya dönüştürüyor

Hataylı marangoz ustası atölyesindeki atıkları maket arabaya dönüştürüyor
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet