Dolar
18.84
Euro
20.16
Altın
1,864.54
ETH/USDT
1,537.40
BTC/USDT
21,740.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da 8 yaşındaki çocuk ve babası 101 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da 8 yaşındaki çocuk ve babası, depremin üzerinden geçen yaklaşık 101 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 10.02.2023
Hatay'da 8 yaşındaki çocuk ve babası 101 saat sonra kurtarıldı

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremden etkilenen Hatay’ın Armutlu Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan 8 yaşındaki Tanem Okur ve babası Cem Okur'un yerini tespit etti.

Baba oğul ekiplerin çalışması sonucu depremin ardından geçen 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde
Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı
Adıyaman'da bir kadın ile çocuk depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
"Asrın felaketi"nde AK Parti'li Yayman da 11 akrabasını kaybetti

Benzer haberler

Körfez halkları Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle tam bir dayanışma halinde

Körfez halkları Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle tam bir dayanışma halinde

Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor

Türk savunma sanayisi tüm kabiliyetleriyle deprem bölgesinde

Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Malatya'da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı

Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı
Enkazdan 104 saat sonra çıkarılan depremzede, kurtarma ekibindeki askerin elini öptü

Enkazdan 104 saat sonra çıkarılan depremzede, kurtarma ekibindeki askerin elini öptü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet