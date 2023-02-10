Hatay'da 8 yaşındaki çocuk ve babası 101 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da 8 yaşındaki çocuk ve babası, depremin üzerinden geçen yaklaşık 101 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Hatay
"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremden etkilenen Hatay’ın Armutlu Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan 8 yaşındaki Tanem Okur ve babası Cem Okur'un yerini tespit etti.
Baba oğul ekiplerin çalışması sonucu depremin ardından geçen 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.