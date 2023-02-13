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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da 77 yaşındaki Ömer Ateş 163 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay Antakya'da 77 yaşındaki Ömer Ateş, dört katlı apartmanın enkazından 163 saat sonra kurtarıldı.

Semih Yüksel   | 13.02.2023
Hatay'da 77 yaşındaki Ömer Ateş 163 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kastamonu

Akevler Mahallesi'nde depremde çöken dört katlı binanın enkazında görev yapan arama kurtarma ekipleri, yığınların altında ses tespit etti. Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler, Ömer Ateş'in yaşadığını tespit etti.

Kastamonu'dan bölgeye giden UMKE ekipleri ve Riva Arama Kurtarma ekipleri 77 yaşındaki Ateş'i, 4 saat süren bir çalışmanın ardından enkazdan çıkardı.

İlk müdahalenin ardından Ateş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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