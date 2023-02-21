Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Arsuz ilçesindeki evin güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay
Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde 3 katlı binanın terasındaki güvenlik kamerası, saat 20.04'te meydana gelen deprem anını kaydetti.
Kayıtlarda, güvercin kafeslerinin bulunduğu teras katında leğendeki suyun etrafa saçılması yer aldı.
Hatay'da 6,4 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında https://t.co/qEL2z008hA pic.twitter.com/eLgpvZTSn0— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023
Aynı yerdeki başka bir kamera açısında ise depodaki suyun sarsıntının şiddetiyle taştığı görüldü.
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