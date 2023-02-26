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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak

Hatay Valiliği, yarından itibaren 173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi.

Ömer Yıldız   | 26.02.2023
Hatay'da 173 binanın enkazı kaldırılacak

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada yer verilen listedeki 173 binanın enkazının kaldırılması çalışmalarının yarından itibaren yapılacağı belirtilerek, "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." denildi.

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