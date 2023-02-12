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Kahramanmaraş’ta Mersinli Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 150. saatte kurtarılan minik kız çocuğu Dada'yı Hatay Sahra Hastanesinde ziyaret etti
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da 10 yaşındaki Cudi depremden 147 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri depremin 147. saatinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunu enkazdan çıkardı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 12.02.2023
Hatay'da 10 yaşındaki Cudi depremden 147 saat sonra kurtarıldı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Arama kurtarma ekipleri, Antakya'da yıkılan bir binada yürüttükleri çalışmada yaşam belirtisi aldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ismi Cudi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kız çocuğunu depremin 147. saatinde enkazdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

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