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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 10.02.2023
Hatay'da 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi depremden 96 saat sonra enkazdan kurtarıldı

İstanbul

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı.

Ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonunda 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.

PEAK ekibi, Sela Elbarazi'yi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü.

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