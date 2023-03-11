Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,436.80
BTC/USDT
20,120.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'a getirilen portatif konteynerler hem taşımada hem de kurulumda avantaj sağlıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmasının üretip Hatay'a gönderdiği katlamalı konteynerler, hem taşımada hem de kurulumda avantaj sağlıyor.

Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Hatay'a getirilen portatif konteynerler hem taşımada hem de kurulumda avantaj sağlıyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da konteyner kent kurulumları devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firması da depremzedeler için fabrikalarında ürettiği portatif konteynerlerle Hatay'da "Çilek Evler" konteyner kentini kuruyor.

Bir tıra 22 adet yüklenerek taşımada avantaj sağlayan katlamalı konteynerler 13 dakikada kurularak oturulabilir hale getiriliyor.

İçinde ranzası, yatağı ve ısıtıcısı bulunan konteynerlerde 4 kişi konaklayabiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde konteyner kent kısa sürede tamamlanarak depremzedelere tahsis edilecek.

Konteyner kentin kurulum teknisyeni Metin Bayram, AA muhabirine, Çilek Mobilya'nın İnegöl'deki fabrikasında çalıştığını, depremin ardından yardım için Hatay'a geldiğini söyledi.

Firmanın Hatay'daki depremzedeler için konteyner ürettiğini belirten Bayram, "Konteynerlerimiz 4 kişilik. Bunları İnegöl'de kurup getirmek istiyorduk, ama kurulum olunca bir tırda en fazla 4 adet taşınabiliyor. Katlamalı olunca bir tıra 22 konteyner sığdırabiliyoruz. Kurulumu Hatay'da yapınca daha avantajlı oluyor." diye konuştu.

Bayram konteynerin kurulumunun çok basit olduğunu ve 4 kişiyle yapılabildiğini dile getirdi.

Toplam 1000 konteyner kuracaklarını aktaran Bayram, bunların 500'ünün Antakya merkezde diğerlerinin de kırsalda yer alacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü
"Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

"Deprem terazileri"nin olduğu tarihi cami de "asrın felaketi"ne dayanamadı

Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü

Depremlerin vurduğu İskenderun'daki kuşlar "Hasan amca"ya emanet

Depremlerin vurduğu İskenderun'daki kuşlar "Hasan amca"ya emanet
Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu

Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu
Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor

Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet