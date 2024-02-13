Dolar
30.72
Euro
33.16
Altın
2,027.58
ETH/USDT
2,673.30
BTC/USDT
49,900.00
BIST 100
9,121.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen mevlid-i şerife katılmasının ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan depremzede limon üreticilerine destek

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın önderliğinde başlatılan proje kapsamında, 150 ton limon dalından toplanarak üreticilere destek sağlandı.

Ali Kemal Zerenli  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan depremzede limon üreticilerine destek

Hatay

Kentte, Vali Masatlı'nın girişimleriyle 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen narenciye üreticileri için proje başlatıldı.

Proje kapsamında Vali Masatlı'nın da katılımıyla Arsuz ilçesindeki limon bahçelerinden 150 ton ürün toplandı.

Hasat edilen ürünler, projede yer alan ulusal market zincirlerince satın alındı.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlere rağmen kentte limon üretiminin devam ettiğini ve bu yıl da rekoltenin yüksek olduğunu anlattı.

Hatay genelinde yaklaşık 52 bin dekarda limon üretiminin yapıldığını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bunun 40 bin dekarı da Arsuz'da, inşallah bu yıl 200 bin ton civarı rekolte bekliyoruz. Bu sene narenciye rekoltemiz çok yüksek olduğu için yer yer kısmi pazar sorunları da olabiliyor. Bizler buraya geldiğimiz de özellikle Türkiye Perakendeciler Federasyonunu ve ulusal market temsilcilerini davet ettik. Sağ olsun onlar da geldi, burada bir saha taraması ve pazarla ilgili gerekli araştırmaları yaptı. Bugün de Arsuz'daki limonlarımızı satın alıyorlar. Buradan ürünleri satın alan ulusal market temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum."

Masatlı, tüm Hataylı çiftçilere bol ve bereketli kazançlar dileyerek proje kapsamında daha çok çiftçiye ulaşacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Milli mühimmat üretiminde kapasite sorunu yok, akıllar uzayda
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman'daki İsias Otel'in enkaz alanında konuştu: Acımız büyüktür

Benzer haberler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan depremzede limon üreticilerine destek

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan depremzede limon üreticilerine destek

Depremde yıkılan binanın 3 sahibine "kolon kesme" iddiasından "olası kastla öldürme" davası

Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın yıkılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Depremzede 3 kadın, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verilen restoranda çalışıyor

Depremzede 3 kadın, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verilen restoranda çalışıyor
Deprem enkazından kurtulan kardeşler, yeşil sahada omuz omuza mücadele ediyor

Deprem enkazından kurtulan kardeşler, yeşil sahada omuz omuza mücadele ediyor
İstanbullu iş kadını kurduğu kooperatifle Hatay'da depremzedelere istihdam sağlıyor

İstanbullu iş kadını kurduğu kooperatifle Hatay'da depremzedelere istihdam sağlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet