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Gündem, Asrın felaketi

Hatay Valiliği: AFAD tarafından içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'a AFAD tarafından içme suyu sevkiyatının sürekli yapıldığı, yeterli su stokunun bulunduğu bildirildi.

İsmihan Özgüven   | 04.03.2023
Hatay Valiliği: AFAD tarafından içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur

Hatay

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde depremler nedeniyle su şebekesinde meydana gelen arızaların ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu giderildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

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