Dolar
18.87
Euro
20.15
Altın
1,833.07
ETH/USDT
1,706.10
BTC/USDT
25,028.00
BIST 100
5,249.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi

Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.

Ferdi Türkten   | 21.02.2023
Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi

Ankara

Alınan bilgiye göre, dün Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından yürütülen çalışmalar sonrası enkaz altında kimse kalmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtulan muhtar, yaşadıklarını anlattı
Madenciler "asrın felaketi"nde binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu
İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Anayasa Mahkemesi, HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali istemini reddetti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

SGK: Elazığ'da da depremlerden etkilenen diğer 10 ilde uygulanan kolaylıklar geçerli olacak

Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi

BM'den Türkiye ve Suriye için yardımları hızlandırma çağrısı

BM'den Türkiye ve Suriye için yardımları hızlandırma çağrısı

Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi

İletişim Başkanı Altun'dan depremlere ilişkin dezenformasyonlara karşı uyarı

İletişim Başkanı Altun'dan depremlere ilişkin dezenformasyonlara karşı uyarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet