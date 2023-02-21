Hatay merkezli depreme ilişkin arama kurtarma çalışması sona erdi
Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması tamamlandı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, dün Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ve devamındaki Samandağ ilçesi merkezli 5,8 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından yürütülen çalışmalar sonrası enkaz altında kimse kalmadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.