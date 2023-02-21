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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Şehit Murat Nuraydın caddesinde, 3 kişinin bulunduğu enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Hatay merkezli depremde fenalaşan hamile kadın sahra hastanesinde doğum yaptı

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremde fenalaşan Suriye uyruklu hamile kadın, jandarma ekiplerince taşındığı sahra hastanesinde kız çocuğu dünyaya getirdi.

Sezgin Pancar, Halis Akyıldız   | 21.02.2023
Hatay merkezli depremde fenalaşan hamile kadın sahra hastanesinde doğum yaptı

Hatay

Antakya ilçesinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle Hasan Keykuni (28), 8 aylık hamile eşi Culia (22) ve bir çocuğuyla evden çıktı.

Keykuni, panik halindeyken karısının fenalaşması üzerine bölgedeki jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesine götürdüğü kadın, özel olarak hazırlanan çadırda doğum yaptı.

Adı henüz konulmayan kız çocuğu, kuvöze alındı. Anne kız, kontrollerinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Hasan Keykuni, gazetecilere, depremin ardından panikle evden ayrıldıklarını anlattı.

Karısının merdivenlerden inerken fenalaştığını belirten Keykuni, "Yola çıkınca jandarmanın arabasını gördük, buraya getirdiler. Sonrasında doğum yaptı, durumu iyi." diye konuştu.

Keykuni, kızının doğmasıyla korkunun yerini mutluluğun aldığını dile getirerek, "Çok mutluyum. Deprem olduğunda çok korktuk ama şimdi mutlu olduk. Bakanlara, doktorlara, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

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