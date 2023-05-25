Dolar
19.93
Euro
21.39
Altın
1,962.01
ETH/USDT
1,787.30
BTC/USDT
26,258.00
BIST 100
4,455.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eyüpsultan'da Güray Metal Plastik Fabrikasını ziyaretinde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Kanuni Bulvarı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası devam ediyor.

Erdal Türkoğlu  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Depremlerden sonra Altınözü ilçesinde arazi belirleme ve zemin etüdünün ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

Farklı noktalarda 2 bin 800 evin yapılmasının planlandığı ilçede, Babatorun Mahallesi'ndeki alanda bazı evlerin kaba inşaatı tamamlandı.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, AA muhabirine, ilçede çok sayıda köy tipi evin yapımının sürdüğünü söyledi.

Köy evlerinin öncelikli olarak mahalleye uygun hazine arazilerine toplu şekilde yapılmasının planlandığını anlatan Sarı, şöyle konuştu:

"Hazine arazisi olmayan bölgelerde farklı bir çalışma yapılıyor. Bu mahallelerimizde kamulaştırma yöntemiyle vatandaşlarımıza yer temin edilecek. Köy tipi afet evleri o yerlere konulacak. Bu da olmazsa yıkılan ya da ağır hasar alan evlerin bulunduğu alan uygun ise o alana evler inşa edilecek. Evler, 500 metrekarelik alana peyzajlı, çok güzel görünümlü, coğrafyaya ve ortama uygun şekilde yapılacak."

Sarı, Babatorun'da örnek evlerin ortaya çıktığını, Sofular, Boynuyoğun ve Yanıkpınar'da da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Afet yaralarını devlet ve milletin el ele sarmaya çalıştığını aktaran Sarı, diğer tüm köylerde de ihtiyaç duyulan sayıda köy evi yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası oldu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı
Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü paylaşımı
Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Benzer haberler

Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Doğanşehir'de depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor

Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak

Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" down sendromlulara ve ailelerine sıcak yuva oldu

Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" down sendromlulara ve ailelerine sıcak yuva oldu

Kahramanmaraş'ta psikososyal destek sağlanan kişi sayısı 500 bini aştı

Kahramanmaraş'ta psikososyal destek sağlanan kişi sayısı 500 bini aştı
Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet