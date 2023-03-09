Dolar
18.96
Euro
20.07
Altın
1,831.65
ETH/USDT
1,494.40
BTC/USDT
20,888.00
BIST 100
5,446.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da, depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmetinin devam ettiği bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TCG Bayraktar gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Türkiye Vakti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye’de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kabataş-Bağcılar hattında tramvay raydan çıktı, seferler aksadı
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

MSB'den deprem bölgesindeki çocuklara şapka ve kıyafet dağıtıldı

Çavuşoğlu: Deprem insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlattı

Adıyaman'da MSB'nin tam donanımlı çadır kentinde 1500 depremzede barınıyor

Adıyaman'da MSB'nin tam donanımlı çadır kentinde 1500 depremzede barınıyor
Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı

Yozgatlı hemşireler deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde görev aldı
Borçların yapılandırılması teklifine depremlerin etkilerinin giderilmesine yönelik maddeler eklendi

Borçların yapılandırılması teklifine depremlerin etkilerinin giderilmesine yönelik maddeler eklendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet