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Yaşam, Asrın felaketi

"Hastane sınıfı" sayesinde sağlık çalışanlarının gözü arkada kalmıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da oluşturulan "hastane sınıfı", sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veriyor.

Ahmet Özler, Zafer Göder   | 22.02.2023
"Hastane sınıfı" sayesinde sağlık çalışanlarının gözü arkada kalmıyor Fotoğraf: Ahmet Özler / AA

Malatya

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde oluşturulan ve özel olarak süslenen sınıfta, çocukların öğrenmesi ve eğlenmesi için her türlü araç gereç yer alıyor.

Kentte bulunan hastane ve diğer sağlık kurumlarında görevli personellerin çocukları, sınıfta öğretmenler ve psikososyal destek ekipleri tarafından karşılanıyor.

Resim çizip oyunlar oynuyorlar

Sınıfa gelen sağlık çalışanlarının çocukları, gün boyunca burada kalarak eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılıyor.

Resim çizen, çeşitli oyunlar oynayan ve şarkılar söyleyen çocukların, depremin olumsuz etkisinden kurtulmaları sağlanıyor.

Hastaneler, sağlık ocakları ve çadırlarda depremzedelere hizmet veren sağlık çalışanlarının da gözleri arkada kalmıyor.

Sağlık çalışanları çocuklarını mesaileri tamamlandığında sınıftan alarak konakladıkları çadır ve konteynerlere gidiyor.

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