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Yaşam, Asrın felaketi

Halk eğitimi merkezi kursiyerlerinden depremzedelere kıyafet ve uyku tulumu yardımı

Milli Eğitim Bakanlığı Altındağ Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere kıyafet ve uyku tulumu yardımı için yoğun mesai yapıyor.

Mustafa Emre Kürkçü   | 17.02.2023
Halk eğitimi merkezi kursiyerlerinden depremzedelere kıyafet ve uyku tulumu yardımı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

Halk eğitimi merkezindeki giyim üretim teknolojileri kursiyerleri, deprem bölgesindeki öncelikli ihtiyaçları dikkate alarak üretimlerine devam ediyor.

Kursiyerler, depremzedeler için eşofman takımı, iç çamaşırı, atkı, bere ve eldiven gibi giyim malzemelerinin yanında uyku tulumu imalatı da yapıyor.

"Kursiyerlerimiz hafta sonu da gelerek üretimi sürdürdü"

Altındağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetin ardından bakanlığın talimatları doğrultusunda üretime başladıklarını söyledi.

Üretimlerin gönüllü kursiyerlerin özverisiyle aralıksız şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Depremzedelerimizin yaralarını sarmak, yüreklerini ısıtmak için üretime devam ediyoruz. Giyim üretim teknolojileri kursiyerlerimiz hafta sonu da gelerek üretimi sürdürdü. Bugüne kadar 1000'in üzerinde eşofman takımı ve iç çamaşırı ile 800'den fazla atkı, bere ve eldiven üretimi yaptık. Üretimin ardından Bakanlığımız ve AFAD tarafından hangi bölgede ne ihtiyaç varsa organize edilerek kıyafetler deprem bölgesine gönderildi, bundan sonraki süreçte de gönderilmeye devam edecek."

"El birliğiyle yaraların sarılması gerekir"

Sipariş Üretim Atölyesi Öğretmeni Emine Aras Duran da depremden etkilenen vatandaşları soğuktan korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Duran, "Yaşanan felaket sebebiyle çok üzgünüz. El birliğiyle yaraların sarılması gerekir. Kursiyer arkadaşlarımız özveri ve büyük bir yardımseverlik ile çalışıyor. Umarım ihtiyaç sahiplerine bir nokta dokunabilmişizdir." dedi.

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