Dolar
18.89
Euro
20.04
Altın
1,817.58
ETH/USDT
1,621.50
BTC/USDT
23,283.00
BIST 100
5,197.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hakkari'de depremzedeler için 570 uyku tulumu dikildi

Hakkari'de Türkiye Odalara ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 570 uyku tulumu dikti.

Sayim Harmancı   | 27.02.2023
Hakkari'de depremzedeler için 570 uyku tulumu dikildi

Hakkari

Hakkari İl Milli Eğittim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte depremden etkilenen afetzedeler için başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesindekilere destekte bulunmak için çalışma başlatan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi'nin öğretmen ve öğrencileri, su geçirmeyen kumaştan 570 uyku tulumu üretti.

Merkezi ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu, kentte herkesin deprem bölgesindeki vatandaşlar için seferber olduğunu belirtti.

Meslek liselerinin bu süreçte önemli görevler üstlendiğini dile getiren Akbıyık, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de eğitim camiası olarak yaraların sarılması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik duyarlılığın devam ettiğini aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları ve Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın riyasetinde halk eğitimi merkezlerimiz, mesleki ve teknik liselerimizdeki üretimlerimizin yanında, şimdi de TOBB Mesleki Eğitim Merkezimizde, depremzede vatandaşlarımız için çok özellikli bir malzemeden uyku tulumu üretimi yapıyoruz. Buradaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz, koordinasyon içinde, çeşitli bedenlere uygun üretim yapıyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti
İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek
Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Depremzede çiftin nikahı Konya'da kaldıkları yurtta kıyıldı

İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek

İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek
Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı
Kayseri'de 42 bin 746 depremzede misafir ediliyor

Kayseri'de 42 bin 746 depremzede misafir ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet