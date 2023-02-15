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Gündem, Asrın felaketi

Gürcistan'dan Kars'a gelen 3 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gürcistan'dan Kars'a gelen yardım malzemesi yüklü 3 tır, afet bölgesine uğurlandı.

Cüneyt Çelik   | 15.02.2023
Gürcistan'dan Kars'a gelen 3 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi

Kars

Gürcistan'da depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemesi yüklü 3 tır, Kars'a ulaştı.

"Türkiyem Yalnız Değilsin" pankartı yazılı 3 tır, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Gürcistan eski milletvekili Ramiz Bekirov ve Gürcistan Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Hüseyin Yusubov'un katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünden deprem bölgesine gönderildi.

Vali Öksüz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Depremden etkilenen vatandaşlara yardımlarımızı sürdürüyoruz. Her türlü yardımımızı, Kars'taki vatandaşların gönülden yaptıkları desteklerle bölgeye gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Yurt dışından da yardımlar geliyor, destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz. Gürcistan'daki kardeşlerimiz yardım gönderdi, bize ulaştırdılar. Bu zor günde verdikleri destek çok kıymetledir. Azeri kardeşlerimizin verdiği bu destek, bizler için çok önem taşıyor. Azerbaycan'ı tek millet iki devlet olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yusubov da Gürcistan'daki Borçalı Türkleri arasında yardım seferberliği başlattıklarını ifade ederek, "Bu yardıma her aile katıldı, Gürcistan bizim vatanımızdır. Azerbaycan ve Türkiye bizim milli devletimizdir. Biz güçlü Türkiye görmek istiyoruz. Güçlü bir Türkiye, güçlü Gürcistan demektir. Türkiye eşi benzeri olmayan bu felaketin üzerinden en kısa sürede gelecektir." dedi.

Bekirov ise Türkiye ile birlikte olduklarını, enkazdan her çıkan vatandaş için sevindekilerini ve vefat edenlerin de acısını yaşadıklarını belirtti.

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