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Gündem, Asrın felaketi

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Bakan Dönmez, Hatay'da kurtarma ekipleriyle bir araya geldi

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Bakan Dönmez, Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek olan Gürcü arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi.

Halis Akyıldız, Sezgin Pancar   | 24.02.2023
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Bakan Dönmez, Hatay'da kurtarma ekipleriyle bir araya geldi Fotoğraf: İslam Yakut - AA

Hatay

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve beraberindeki heyet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından Hatay Havalimanı'nda karşılandı.

Garibaşvili ve Dönmez ile beraberindekiler, Hatay'daki çalışmalara destek veren Gürcistan ekibinin koordinasyon çadırına ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Garibaşvili, depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yakınlarına sabır dileyerek, "Gürcistan halkı adına her daim sizin yanınızda olduğumuzu, bu zor günlerde destek vermeye hazır olduğumuzu tekrardan burada söylemek isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün görüştüğünü hatırlatan Garibaşvili, "Görüşme esnasında kendilerine bizzat taziyelerimi ilettim ve aynı zamanda kendisine bu zor günlerde heyetimle bizleri kabul ettiği için tekrardan teşekkür ettim. Eminim ki bu zor günleri atlatacaksınız ve Cumhurbaşkanı'nızın liderliğinde tekrardan eski günlerinize döneceksiniz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından arama kurtarma ekiplerini selamlayan heyet, çadırdaki ilgililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı, ekibin enkazdaki çalışmalarda kullandıkları eşyaların sergilendiği bölümü inceledi.

"Dost ve kardeş ülkeler, insani yardım konusunda elinden gelen desteği gösterdi"

Bakan Dönmez, Başbakan Garibaşvili ve beraberindekilerle Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) gerçekleştirdikleri ziyarette yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ile Hatay'ın Defne ilçeleri merkezli 3 büyük depremde bölgenin ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Yurt dışından gelen yardımlara değinen Dönmez, şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren dost ve kardeş ülkeler, arama kurtarma çalışmaları başta olmak üzere insani yardım konusunda elinden gelen desteği gösterdi. Hiç şüphesiz Gürcistan'ın özel bir yeri var. Yıllardır bu coğrafyada aynı kaderi paylaşan, birbiriyle dost, iyi komşuluk ilişkileri olan bir ülke. Sayın Başbakan da dün Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı'mıza taziye dileklerini iletmişti. Bugün de hasardan en çok etkilenen illerimizden Hatay'ı ziyaret etmek suretiyle acımızı paylaşmış oldu. Ben, Sayın Başbakan ve ekibine teşekkür ediyorum. Türk halkı adına da Gürcistan halkına bu zor günümüzde yanımızda oldukları için ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Gürcistan arama kurtarma ekipleri de yine deprem anından itibaren Hatay'da, bu bölgede 100'ü aşkın arama kurtarma elemanı, personeliyle bu çalışmalara büyük katkı verdiler, destek sundular. Onlara da minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Rabb'im bir daha ne Türkiye'ye ne de bu coğrafyada yer alan hiçbir ülkeye böyle afetler göstermesin. Her şey için çok teşekkür ediyoruz."

Ziyarette, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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