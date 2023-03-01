Güney Koreli gönüllülerden depremden etkilenen Samandağ'a yardım
Güney Koreli gönüllülerin bağışladığı gıda kolileri, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzedelere dağıtıldı.
Hatay
Güney Kore'den gelen bir grup, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş ve 20 Şubat'taki Hatay merkezli depremlerden etkilenen Samandağ'ı ziyaret etti.
Gönüllüler, beraberinde getirdikleri 500 gıda kolisini Eğitim Sen'e bağışladı.
Yardımlar, görevliler tarafından depremzedelere dağıtıldı.
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