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Yaşam, Asrın felaketi

Güney Koreli gönüllülerden depremden etkilenen Samandağ'a yardım

Güney Koreli gönüllülerin bağışladığı gıda kolileri, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzedelere dağıtıldı.

Hikmet Say   | 01.03.2023
Güney Koreli gönüllülerden depremden etkilenen Samandağ'a yardım

Hatay

Güney Kore'den gelen bir grup, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş ve 20 Şubat'taki Hatay merkezli depremlerden etkilenen Samandağ'ı ziyaret etti.

Gönüllüler, beraberinde getirdikleri 500 gıda kolisini Eğitim Sen'e bağışladı.

Yardımlar, görevliler tarafından depremzedelere dağıtıldı.


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