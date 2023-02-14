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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Farklı Yaşam Rende Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.-VTR-
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Dünya, Asrın felaketi

Güney Afrikalıların deprem yardımları her gün THY seferleriyle Türkiye'ye ulaştırılıyor

Güney Afrikalıların, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak için bağışladıkları yardım malzemeleri, her gün Türk Hava Yolları (THY) seferleriyle Türkiye'ye gönderiliyor.

Murat Özgür Güvendik   | 14.02.2023
Güney Afrikalıların deprem yardımları her gün THY seferleriyle Türkiye'ye ulaştırılıyor

Johannesburg

Binlerce kilometre öteden Türk depremzedelerin acılarına ortak olan Güney Afrikalıların, Türkiye için başlattıkları yardım seferberliği devam ediyor.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği koordinasyonunda Güney Afrika'nın Johannesburg, Cape Town, Durban ve Pretorya kentlerinde belirlenen yardım toplama merkezleri çadır, ısıtıcı, jeneratör, uyku tulumu, battaniye ve kışlık giysi gibi yardım malzemeleriyle dolup taşıyor.

Güney Afrikalıların bağışladıkları malzemeler, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Pretorya ofisi ve beyaz eşya firması Arçelik/DEFY'ın Durban'daki tesislerinde toplanıyor.

Güney Afrikalılardan 650 çadır, 1150 uyku tulumu, 100 jeneratör

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, AA muhabirine, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hayırseverlerin ve vatandaşlarımızın topladıkları yardımlar her gün THY Kargo ile Türkiye'ye, İstanbul'da AFAD'a teslim edilmek üzere gönderiliyor." dedi.

Kandaş, bugün itibarıyla toplanan 500 kadar çadırın İstanbul'a naklinin gerçekleştirileceğini belirterek, yarın da 150 çadırın daha Johannesburg'dan İstanbul'a gönderileceğini belirtti.

Bunun dışında toplanan 1150 uyku tulumu, 100 jeneratör, 4,5 tonluk kışlık elbisenin halihazırda Türkiye'ye ulaştırıldığını kaydeden Kandaş, yardımları için Güney Afrika halkına teşekkürlerini iletti.

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