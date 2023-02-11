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Gündem, Asrın felaketi

GSB yurtları depremden etkilenen vatandaşların hizmetinde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 81 ildeki 850 bin kapasiteli toplam 800 GSB yurdunu açtıklarını bildirdi.

Erkan Tiryaki   | 11.02.2023
GSB yurtları depremden etkilenen vatandaşların hizmetinde

Ankara

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "GSB Yurtları aziz milletimizin hizmetinde! Bakanlığımıza ait ülke genelindeki 850 bin kapasitemizi depremden etkilenen vatandaşlarımıza açıyoruz. 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlar. Yurdumuz yuvanızdır." mesajını paylaştı.

Kasapoğlu'nun mesajında bulunan infografikte ise "81 il, 800 yurt, 850 bin kapasite, 24 saat barınma, sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaçlar için yurdumuz yuvanızdır." ifadelerine yer verildi.


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