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Yaşam, Asrın felaketi

Görme engelli Firdevs, Adıyaman'daki depremzedelere "rehberlik" yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen İstanbul'dan Adıyaman'a gelen görme engelli psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencisi Firdevs Yıldırım, afetzedelerle vakit geçirip onlara psikolojik destek vermeye çalışıyor.

Orhan Pehlül  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Görme engelli Firdevs, Adıyaman'daki depremzedelere "rehberlik" yapıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül / AA

Adıyaman

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi, doğuştan görme engelli Firdevs Yıldırım, İnsan İzi Derneği'nin gönüllüsü olarak depremin daha ilk günlerinden binlerce gönüllü gibi Adıyaman'ın yolunu tuttu.

Derneğin yerleşkesi olan Polis Amca İmam Hatip Ortaokulunda çalışmalarına destek olan ve yaşam enerjisiyle dikkati çeken Firdevs, afetzedelerle bir araya gelip dertlerini paylaşıyor.

Ailesi Adana'da yaşayan Firdevs Yıldırım, AA muhabirine, depremin yaşandığı ilk anda Adıyaman'a doğru yola çıktığını söyledi.

Burada afetzedelerle ilgilenmekten mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Burada acılar içerisinde ve güçlü bir halk gördüm. Bizim topraklarımızın mayasını kötülük tutmadığını, yeniden iyileşeceğimizi her seferinde insanlar bize gösterdiler. Ben şunu biliyorum ki, aslında ben burada insanlara iyi geldiğimi zannederken burada karşılaştığımız herkes bizlere daha çok iyi geldiler."

Çocuklarla da yakından ilgilenerek onlarla etkinlikte yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Günün belirli saatlerinde çocukları eğlendirmek ve aynı zamanda onlara biraz daha ablalık yapmak, onların dertlerini dinlemek için etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

Dernek olarak deprem bölgesinde önemli faaliyetler yürüttüklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Burada etkinliklerin dışında afetzedelerimize yemek ikramı yapan hizmetimiz var. Bu hizmetin içerisinde yer almak bizler için büyük mutluluk. Ben de bu insanlara yemek ikramı süresince yemek tabaklarına kaşık uzatan, afiyet olsun, şifa olsun diyen bölümündeyim. Aynı zamanda burada mutfakta sabahın saatlerine kadar çalışarak elleri su toplayan insanlarla bir arada olmaktan mutlu oldum."

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