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Yaşam, Asrın felaketi

Gönüllülerin kurduğu atölyede istihdam edilen depremzedeler ahşap ev üretiyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gönüllüler tarafından kurulan ve ahşap ev üretimi yapılan atölyede, depremzedelere istihdam sağlanıyor.

Salim Taş, Recep Bilek  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Gönüllülerin kurduğu atölyede istihdam edilen depremzedeler ahşap ev üretiyor Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası aralarında sanatçıların da bulunduğu bir grup, afetzedelere yardım için bir araya geldi.

Depremlerin ardından afetzedelere yardım malzemesi konusunda destekte bulunan grup, barınma ihtiyacının karşılanması konusunda da bir şeyler yapmaya karar verdi.

Grubun bağışlarla Samandağ'da oluşturduğu atölyede, bir marangoz ve afetten etkilenen 15'i kadın 30 kişiyle çalışmalara başlandı.

İstihdam edilen afetzedelerin hem işin inceliklerini öğrendiği hem de para kazandığı atölyede, ahşaptan ev yapılıyor.

Evin yanı sıra sınıf ya da ofis olarak kullanılabilecek 23 metrekarelik yapılar, atölyenin maliyetini karşılayacak şekilde kar amacı olmadan satılıyor.

Atölye yetkilisi Gizem Cabaroğulları, AA muhabirine, depremin ardından bir araya gelen grubun, depremzedelerin barınma ihtiyacını gidermeye yardımcı olmak için oluşturduğu atölyede ekolojik ahşap evler yapmaya başladıklarını söyledi.

Konteynere alternatif olması amacıyla atölyede üretim yaptıklarını aktaran Cabaroğlu, "Atölye, buranın insanı çalışsın, kazansın, üretim yaparken kendisini daha iyi hissetsin ve huzurlu olsun diye planlandı. Burada çalışanların tamamı depremzedeler. Çalışan bir ustamız var. Geri kalan hepsi işi bilmeyen üniversite mezunu gençler, iş arayan ablalarımız, ağabeylerimiz. Şu an için 30 kişilik bir ekibiz." dedi.

Ürettikleri evlerde doğaya zararlı malzeme kullanmadıklarına dikkati çeken Cabaroğulları, şunları kaydetti:

"Bir su basmanı yok. Su basmanını biz temel üzerine yapıyoruz. Bir de temel, toprakla bağı kesiyor ve beton dökmek zorunda kalmıyoruz. İkincisi, yapılarımız ahşap. Tamamen ahşap ve selülozik bor katkılı bir selüloz yalıtımını tercih ediyoruz. Tamamen çevre dostu. Bu yalıtımımız alev almıyor. Alev almadığı için yangına direnci de sağlıyor. Onun dışında yuvalarımızda yağmur hasadı yapıyoruz. Yağmur suyunu toplayıp klozetimize veriyoruz ve yağmurda sudan da tasarruf etmeye çalışıyoruz."

Depremzede çalışanlara terapi oluyor

Atölyede çalışan depremzede marangoz Nadir Halvacı da Hatay'da yüzyılın en büyük afetini yaşadıklarını söyledi.

Atölyede kendileri gibi depremzedeler için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Halvacı, "Burada hem ekmeğimizi kazanıyoruz hem de bir şeyler üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kübra Suadiye ise atölyede hem bir şeyler öğrendiğini hem de aile ekonomisine destek olduğunu kaydetti.

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