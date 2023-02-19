Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,693.90
BTC/USDT
24,586.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi. VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Gönüllü karavancılar, Malatya'da 450 depremzedeyi misafir ediyor

Malatya merkezdeki bir AVM'nin önünde konuşlandırılan 3-5 ve 7 kişilik 86 karavanın elektrik ve diğer ihtiyaçları AVM yönetimince karşılanıyor.

Muhittin Sandıkçı, Seyit Ahmet Eksik   | 19.02.2023
Gönüllü karavancılar, Malatya'da 450 depremzedeyi misafir ediyor Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı - AA

Malatya

Karavan işletmeciliği yapan gönüllüler, "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da 450 depremzedeyi oluşturdukları karavan parkında misafir ediyor.

Bir araç kiralama firmasının öncülüğünde toplanan karavancılar, Malatya merkezdeki bir AVM'nin önünde 86 karavandan oluşan bir alan oluşturdu. AVM yönetimi ve araç kiralama firması karavanların elektrik ve diğer ihtiyaçlarını giderdi. 3-5 ve 7 kişilik karavanlara 450 depremzede yerleştirildi.

Gönüllüler de karavanda kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını temin etmelerine yardımcı oluyor.

Gönüllü Mehmet Akdoğan, AA muhabirine, depremzede olduğunu, ailesini gönderdikten sonra bölgede çalışmaya başladığını söyledi.

Akdoğan, gönüllü olarak sahada yer aldıklarını ifade ederek, "Arkadaşlar depremzedeler için böyle bir imkan sağladı. 80'in üzerinde karavanı depremzedelere tahsis ederek, bu insanları buraya yerleştirme görevini bize verdiler. Biz de en mağdurları gözeterek, yatalak hastası olan, engelli çocuğu olanları, havanın eksi 8-9 olduğu zamanlarda burada muhafaza etmeye çalışıyoruz. Malatya yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor." dedi.

Konteyner kentlerle, insanların uzun süre yaşayabileceği alanlar kurulduğunu kaydeden Akdoğan, "Bütün Türkiye'nin bundan önce olduğu gibi birleşerek, destek olması gerekiyor. İlk şoku atlattık. Biraz daha ayağa kalkabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Türk milleti birbirine bağlıdır"

5 kişilik ailesi ile karavanda konaklayan Erdal Cengil ise depremin ilk gecesi şiddetli sarsıntılar nedeniyle dışarıda kaldıklarını anlatarak, "Ertesi gün buraya yerleştirdiler. Karavanda kalıyoruz. Yemek gibi tüm ihtiyaçlarımız tedarik ediliyor. Allah hayırsever arkadaşlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birlik olduğunu anlatan Cengil, "Türkiye'ye, bize bu yakışır. Herkes elinden geleni yapıyor. Barınma, ısınma hiçbir sıkıntımız yok. Allah devletimizden, milletimizden, hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun." şeklinde konuştu.

3 kişilik ailesi ile karavana yerleştirilen Medine Hatun ise "Büyük bir sarsıntı. Rabb'im tekrarını yaşatmasın. Bütün milletimize geçmiş olsun. İlk birkaç gün sıkıntı yaşadık ama sonra buraya yerleştik. Temin eden, gönderen herkesten Rabb'im razı olsun. 3 kişilik karavan. Lavabo, tüp, el altında kullanacağımız her şey çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin seferber olduğunu vurgulayan Hatun, "Türk milleti birbirine bağlıdır. Bütün gönüller bir olmuş. Böyle bir günde herkes gönül birliğine bağlanmış. Herkes seferber olmuş. Rabb'im hepsinden razı olsun. Böyle zor günlerde Türk insanı birbirine bağlığını bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı
Avrupalılar "gönül köprüsü" ile Malatyalı depremzedelere el uzatıyor
Erciş'e gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci yurdunda misafir ediliyor
Bakan Akar: 'Sınırlardan sığınmacı akını' iddiaları tamamen gerçek dışıdır
Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

Hatay'da hastane enkazından kurtarılan kimliği belirsiz serebral palsili bebeğin tedavisi sürüyor

Hatay'da hastane enkazından kurtarılan kimliği belirsiz serebral palsili bebeğin tedavisi sürüyor

Avrupalılar "gönül köprüsü" ile Malatyalı depremzedelere el uzatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

Cep telefonunun feneri sayesinde enkazdan çıkarılan kadın yaşadıklarını unutamıyor

Cep telefonunun feneri sayesinde enkazdan çıkarılan kadın yaşadıklarını unutamıyor
Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koştu

Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koştu
İskenderun'daki depremzedeler "yüzen otel"de ağırlanıyor

İskenderun'daki depremzedeler "yüzen otel"de ağırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet