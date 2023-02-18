Gölcük Tersane Komutanlığı personelinden enkazdan kurtardıkları Aysima Baltacı'ya ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersane Komutanlığı personelinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdan kurtardıkları 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı ziyaret ettiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığı personelinin 12 Şubat'ta Aysima Baltacı'yı enkazdan kurtardığı anımsatıldı.
Gölcük Tersane Komutanlığı personelimiz, 12 Şubat’ta Adıyaman’da Aysima Baltacı isimli evladımızı enkazdan sağ olarak kurtarmıştı. Aysima iyileşir iyileşmez kendisini kurtaran personelimizle bir araya gelmek istedi. Ve bugün onu kurtaran kahramanlarımızla Aysima bir araya geldi. pic.twitter.com/ve88QheUj8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2023
Açıklamada, iyileşir iyileşmez kendisini kurtaranlarla bir araya gelmek isteyen Aysima'nın arama kurtarma ekibi ile bugün görüştüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.