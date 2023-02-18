Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,695.50
BTC/USDT
24,578.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Gölcük Tersane Komutanlığı personelinden enkazdan kurtardıkları Aysima Baltacı'ya ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersane Komutanlığı personelinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdan kurtardıkları 10 yaşındaki Aysima Baltacı'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 18.02.2023
Gölcük Tersane Komutanlığı personelinden enkazdan kurtardıkları Aysima Baltacı'ya ziyaret

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığı personelinin 12 Şubat'ta Aysima Baltacı'yı enkazdan kurtardığı anımsatıldı.

Açıklamada, iyileşir iyileşmez kendisini kurtaranlarla bir araya gelmek isteyen Aysima'nın arama kurtarma ekibi ile bugün görüştüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Pazar sabahı bazı Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri yapılamayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespiti yapıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç: Temiz suya erişim sorununun çözümü noktasında çalışmalar sürüyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Malatya'da "daha da güçleneceğiz" mesajı

Benzer haberler

Gölcük Tersane Komutanlığı personelinden enkazdan kurtardıkları Aysima Baltacı'ya ziyaret

Gölcük Tersane Komutanlığı personelinden enkazdan kurtardıkları Aysima Baltacı'ya ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Mazot ve gübre desteğini 11 ilimiz için nakdiye çevirdik

Gaziantep'te enkazdan hırsızlık yapan şüpheliler İHA ile tespit edildi

Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'da enkazdan kurtarılan depremzedeleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti

Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'da enkazdan kurtarılan depremzedeleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti
Depremzedeler madencilere ve belediye personeline minnettar

Depremzedeler madencilere ve belediye personeline minnettar
Hatay'da depremde yıkılan 80 binanın enkazının kaldırılmasına yarın başlanacak

Hatay'da depremde yıkılan 80 binanın enkazının kaldırılmasına yarın başlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet