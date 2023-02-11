Gençlik ve Spor Bakanlığı 5000'e yakın gönüllü gençle depremzedelere yardım ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5000'e yakın gönüllü gençle "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen bölgede vatandaşlara yardımcı olduklarını duyurdu.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, "5000'e yakın gönüllü gencimizle deprem bölgesindeyiz. Nice binlercesi de Türkiye'nin dört bir yanında yardım toplama organizasyonunu sürdürüyor. Gönülden gönüle köprüler kuruyor, yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.