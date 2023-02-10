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Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'ten tahliye edilen 219 depremzede uçakla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 30'u çocuk 219 depremzede, Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a getirildi.

Alper Korkmaz   | 10.02.2023
Gaziantep'ten tahliye edilen 219 depremzede uçakla İstanbul'a getirildi

İstanbul

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin 5. gününde arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremzedelerin tahliyesi devam ediyor.

Gaziantep'ten uçakla İstanbul'a getirilen depremzedeler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevliler tarafından karşılandı. Aralarında 30 çocuğun da bulunduğu 219 depremzede kalacaklara yerlere doğru hareket etti.

"İstanbul depreminde de buradaydık bu onun 8 katıydı"

Adıyaman'da depremi yaşayan Ayşe Sarıyar, kızının yanına gideceklerini belirterek, oğlunun yandığını, tedavi için onu doktora götüreceklerini söyledi.

Çok korktuklarını, çok zor bir durum olduğunu ifade eden Mehmet Konar da "Evde yatarken yakalandık. Hayatımda böyle bir gürültü duymadım. İstanbul depreminde de buradaydık. Bu, onun 8 katıydı. Kızımın yanına gideceğim."dedi. 

Rabia Şahin adlı başka bir depremzede de hala şokta olduklarını dile getirdi.

"Çocuklarımızla birbirimize sarıldık"

Depreme evde uyurken yakalandıklarını anlatan Oktay Özsevimler, "Çocuklarla birbirimize sarıldık. Baya bekledik. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Deprem bittikten sonra evimizden çıktık. Can dostumuzu da bırakmadık. 11 yaşındaki kedimizi de aldık." diye konuştu. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürütülen tahliye ve yardım organizasyonu, İstanbul Valiliği, Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, İl Göç İdaresi, Kızılay, AFAD, STK'ler, Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları koordinesinde sürdürülüyor.


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