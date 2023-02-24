Dolar
18.89
Euro
19.99
Altın
1,822.29
ETH/USDT
1,647.80
BTC/USDT
23,845.00
BIST 100
5,097.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Gaziantep'ten Bodrum'a gelen depremzede genç yardım merkezinde gönüllü çalışıyor

Evleri depremde hasar gördüğü için ilçedeki yakınlarının yanına gelen ve AFAD gönüllüsü olan üniversite öğrencisi Yalçın Karakurt, "İş bulana kadar boşta durmak yerine yardım merkezinde arkadaşlarıma yardım ediyorum." dedi.

Ali Ballı   | 24.02.2023
Gaziantep'ten Bodrum'a gelen depremzede genç yardım merkezinde gönüllü çalışıyor

Muğla

Gaziantep'teki evleri depremde hasar gördüğü için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen afetzede üniversite öğrencisi, AFAD gönüllüsü olarak yardım merkezinde çalışmaya başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Yalçın Karakurt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep'teki evinde yakalandı.

Karakurt ve ailesi, depremde zarar gören apartmanlarından güçlükle dışarı çıktı. Mahallerindeki birçok bina hasar gören üniversiteli genç, ailesine ve diğer depremzedelere yardımcı oldu. Deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen Karakurt ailesi, Bodrum'daki yakınlarının yanına geldi.

İlk iş olarak Bodrum Gençlik Merkezi'nde kurulan Bodrum Kaymakamlığı Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden genç, İŞKUR'a iş başvurusunda bulundu, AFAD gönüllüsü oldu.

"Her şeyin bittiğini düşündüm"

Her gün Bodrum Gençlik Merkezi'ne giderek afetzedeler için gönüllü çalışan Karakurt, AA muhabirine, deprem sırasında ailesiyle korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Apartmanın yedinci katındaki dubleks dairede oturduklarını anlatan Karakurt, "Deprem olduğunu anlayınca yatağımın yanında uygun bir pozisyon aldım. Deprem çantamız olduğu halde ne yapacağımı bilemedim. Her şeyin bittiğini düşündüm." dedi.

Karakurt, deprem sırasında tek amacının alt kattaki ailesinin yanına ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Ailesine ulaştıktan sonra kontrollü şekilde merdivenleri kullanarak dışarıya çıktıklarını aktaran Karakurt, "Korkunç bir soğuk vardı. Karla karışık yağmur yağıyordu. 5-6 saat boyunca sokakta battaniyelere sarılarak kapımızın önünde bekledik. İnsanlar ne yapacağını bilemiyordu." diye konuştu.

"İş bulup çalışmam gerekiyor"

Yalçın Karakurt, depremin ikinci gününde Kızılay'da görevli arkadaşıyla bağlantı kurduğunu ve yardım malzemelerinin dağıtımına yardım ettiğini kaydetti.

Ailesi psikolojik açıdan iyi durumda olmadığından Bodrum'a geldiklerini söyleyen Karakurt, "Şu an için çok fazla bir şeye ihtiyacım yok. Ancak iş bulup çalışmam gerekiyor. İş bulana kadar boşta durmak yerine yardım merkezinde arkadaşlarıma yardım ediyorum. İnsan kendiyle kaldığı zaman kötü oluyor. Kaybettiğim çok fazla insan ve arkadaşım var. O nedenle hem kafayı dağıtmak hem de faydalı olmak için diğer depremzedelere yardım etmek etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depreme dayanıklı yapılar için "yetkin mühendislik" önerisi
Afet dönemlerinde sosyal medya kullanımında daha hassas davranılması gerekiyor
THY'nin "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında açıkladığı 2 milyar lira, İstanbul Valisi Yerlikaya'ya teslim edildi
Depremzedeler için el ele veren Türkiye'deki Faslılar, Hatay'a insani yardım gönderdi
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde esnafımız için geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz

Benzer haberler

Afet dönemlerinde sosyal medya kullanımında daha hassas davranılması gerekiyor

Afet dönemlerinde sosyal medya kullanımında daha hassas davranılması gerekiyor

THY'nin "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında açıkladığı 2 milyar lira, İstanbul Valisi Yerlikaya'ya teslim edildi

Depremzedeler için el ele veren Türkiye'deki Faslılar, Hatay'a insani yardım gönderdi

Gaziantep'ten Bodrum'a gelen depremzede genç yardım merkezinde gönüllü çalışıyor

Gaziantep'ten Bodrum'a gelen depremzede genç yardım merkezinde gönüllü çalışıyor
Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde esnafımız için geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde esnafımız için geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz
Depremzedelere yönelik "ayrımcılık yasağı" ihlal edilirse idari yaptırımlar uygulanabilir

Depremzedelere yönelik "ayrımcılık yasağı" ihlal edilirse idari yaptırımlar uygulanabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet