Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan operatör hayatını kaybetti
Gaziantep'te ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken yapının enkazı altında kalan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.
Gaziantep
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasar alan merkez Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.
Gaziantep'te yıkım sırasında kontrolsüz şekilde çöken 4 katlı binanın altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarma çalışması başlatıldı https://t.co/1XrbOREdl6 pic.twitter.com/ikppumyKgf— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 20, 2023
Binanın enkazı altında iş makinesiyle kalan operatörü kurtarmak için AFAD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu iş makinesi operatörünün cesedine ulaşıldı.
Operatörün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.