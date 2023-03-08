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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te kadın subay ve astsubaylar depremzede kadınların günlerini kutladı

Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kadın subay ve astsubaylar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, çeşitli hediyeler verdi.

Mehmet Akif Parlak  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Gaziantep'te kadın subay ve astsubaylar depremzede kadınların günlerini kutladı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

İlçede görev yapan kadın subay ve astsubaylar, kırsal Arpalı Mahallesi'nde kurulan çadır kente gitti. Burada yaşayan kadın ve çocuklarla sohbet eden askerler, onlara içinde hijyen malzemesinin bulunduğu çeşitli hediyeler verdi.

Depremzede kadınlardan Dilek Ergün, AA muhabirine, subay ve astsubayları karşısında görünce duygulandığını belirterek, kendilerine yardım eli uzatan herkese teşekkür etti.

Ergün, "Çok teşekkür edenim, dar günümüzde yanımızda oldular. Sağ olsunlar. Allah bir daha kimseye böyle bir acı göstermesin, kimseyi böyle zor durumda bırakmasın. Benim 3 kızım var, inşallah onlar da asker olur." ifadesini kullandı.

Nilüfer Akın ise depremde annesini ve bazı yakınlarını kaybettiğini dile getirerek, "Allah razı olsun hepsinden. Düşünmüşler, getirmişler. Görünce duygulandım, Evimiz gitti ama bugünlere de şükürler olsun." dedi.

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