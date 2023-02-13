Gaziantep'te enkazdan çıkarılan 10 yaralı, tedavileri için İzmir'e getirildi
İzmir
"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde Gaziantep'te enkaz altından kurtarılan 10 yaralı daha, askeri uçakla İzmir'e getirildi.
Gaziantep'ten kalkan ve 10 yaralıyı taşıyan askeri uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Meydan Kıta Komutanlığı'na iniş yaptı.
Burada, 112 Acil Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan ambulanslara taşınan yaralılardan 2'si Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2'si İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, 6'sı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.