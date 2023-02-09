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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te enkaz altında kalan genç 71 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde enkaz altında kalan genç, 71 saat sonra sağ çıkarıldı.

Ahmet Özler   | 09.02.2023
Gaziantep'te enkaz altında kalan genç 71 saat sonra kurtarıldı

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'teki hummalı çalışmalarını sürdürdü.

Nurdağı ilçesinde taramalarda bulunan Soma İmbat Madencilik Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, enkazdan ses geldiğini belirledi.

Harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yıkıntılar arasında ulaştığı Yusuf isimli genci 71 saat sonra kurtarmayı başardı.


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