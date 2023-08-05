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Yaşam, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremzede çocuklara tiyatro gösterisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, afetzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi.

Okan Coşkun  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Gaziantep'te depremzede çocuklara tiyatro gösterisi

Gaziantep

SANKO'dan yapılan açıklamaya göre, "Gaziantep Tomurcukları Projesi" kapsamında 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'deki çocuklara, SANKO Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan "Küçük Kara Balık" adlı çocuk tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, çocuklara sahip çıkmak, yüzlerini güldürmek ve sosyalleşmelerine katkı sunmanın toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

Dağlı, depremlerden en çok çocukların etkilendiğini aktardı.

Afetzede çocuklar, tiyatro gösterisini ilgiyle izledi.

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