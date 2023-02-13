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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklara camilerde de psikososyal destek veriliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te camilerde misafir edilen çocuklara psikososyal destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini bildirdi.

Selma Kasap   | 13.02.2023
Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklara camilerde de psikososyal destek veriliyor

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Geleceğimiz, ümidimiz çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye. Din görevlilerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, deprem bölgesindeki camilerimizde misafir ettiğimiz ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, çocuklara yönelik etkinliklerin fotoğraflarını da paylaştı.

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