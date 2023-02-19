Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,686.80
BTC/USDT
24,555.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremde yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.

Adsız Günebakan   | 19.02.2023
Gaziantep'te depremde yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı

Gaziantep

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık
Bakanlar Akar ile Koca, Antakya ve Altınözü'ndeki çalışmaları inceledi, depremzedelerle bir araya geldi
Fransız deprem bilimci Le Pichon: İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi
Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Adıyaman'daki yıkılan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray Varki gözaltına alındı

Benzer haberler

Gaziantep'te depremde yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı

Gaziantep'te depremde yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı

Enkaz döküm alanındaki eşyaların arasında depremde ölen yakınlarının hatıralarını arıyorlar

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Hatay'daki enkazlarda bulunan para ve değerli eşyalar polis gözetiminde korunuyor

Hatay'daki enkazlarda bulunan para ve değerli eşyalar polis gözetiminde korunuyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Adıyaman'da binaların enkazı "çevre hassasiyeti"yle biriktiriliyor

Adıyaman'da binaların enkazı "çevre hassasiyeti"yle biriktiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet