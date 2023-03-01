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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te afetzede çölyak hastalarına 11 bin glütensiz ekmek dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı "Glütensiz Bir Başka Kafe" tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzede çölyak hastalarına 11 bin glütensiz ekmek ulaştırıldı.

Okan Coşkun   | 01.03.2023
Gaziantep'te afetzede çölyak hastalarına 11 bin glütensiz ekmek dağıtıldı

Gaziantep

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kafe tarafından Gaziantep'te ve depremden etkilenen çevre illerde yaşamını sürdüren çölyak hastası 3 bin depremzedeye ulaşıldı.

Çölyak hastaları için 11 bin 340 glutensiz ekmek hazırlanan kafede ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı da yapılıyor.

Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, depremin ilk gününden itibaren çölyak hastalarına yardımda bulunduklarını belirtti.

Vatandaşlara yardımcı olabilmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Tolay, "Bu çalışmalarda bu kafenin önemi, çölyak hastalarımız için büyüktü. Onların yaşanan büyük depremlerin ardından sağlıklı gıda tüketimini temin edebilmek için üretilen ekmeklerin yanı sıra kendilerini aileleriyle birlikte kafemizde de misafir ettik." ifadelerini kullandı.

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