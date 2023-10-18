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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımı hızla sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımının hızla sürdüğünü bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımı hızla sürüyor

Ankara

Özhaseki, sosyal medya hesabından, verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, Gaziantep'te inşa edilen afet konutlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Gaziantep'te 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo, ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölümü yaptıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yapımına hiç vakit kaybetmeden başladığımız 24 bin 977 afet konutu ve köy evimiz hızla yükseldi. 'Yerinde Dönüşüm' projesinde, şu ana kadar başvuru yapılan 10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep'imizde gayretle, şevkle çalışmaya devam ediyoruz."

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