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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor.

İrfan Aydoğdu  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor Fotoğraf: İrfan Aydoğdu/AA

Gaziantep

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, depremin ilçe merkezinde bir binada yıkıma ve bazı binalarda da ağır ve orta hasara neden olduğunu belirtti.

Konutların yapıldığı Fıstık Kent'teki çalışmaların süratle ilerlediğini ifade eden Sarı, ‘’Toplamda yapılacak olan 2507 deprem konutumuz ile ilgili çalışmalar sürüyor. Proje içerisinde iş yerleri de var. Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutlarımızı en kısa sürede bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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